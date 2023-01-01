Lexus NX
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Салон (кожа)
- Регулировка сиденья водителя -(электропривод) с памятью
- Регулировка сиденья пассажира -(электропривод)
- Регулировка руля (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Люк
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Контроль полосы
- Адаптивный круиз контроль
- Тройная шумовиброизоляция
- Вентиляция сидений
018576