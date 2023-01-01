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Lexus NX
2020
3 949 000 ₽
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Lexus NX 2020

3 949 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель NX
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 200 2.0 CVT (150 л.с.)
  • Комплектация Black Vision
  • Год 2020
  • Пробег 45998 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 165
  • VIN 073716
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1986 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus NX

Преимущества:

- Электронный ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация Black Vision
- Система старт-стоп
- Поддержка ручного переключения - передач
- Электроусилитель руля
- Стояночный тормоз электронный
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Омыватели передних фар
- Светодиодные противотуманные фары
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электропривод и - электроподогрев боковых зеркал
- Электропривод багажника
- Цветной многофункциональный дисплей
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаная обивка салона
- Электроподогрев передних сидений
- Бесключевой доступ
- Электроподогрев рулевого колеса
- Электроподогрев лобового стекла
- Подушка безопасности водительская
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Круиз-контроль
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Раздельный климат-контроль
- Полноцветный ЖК-монитор
- Камера заднего обзора

073716

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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