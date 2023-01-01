Lexus NX
Преимущества:
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация Black Vision
- Система старт-стоп
- Поддержка ручного переключения - передач
- Электроусилитель руля
- Стояночный тормоз электронный
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Омыватели передних фар
- Светодиодные противотуманные фары
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электропривод и - электроподогрев боковых зеркал
- Электропривод багажника
- Цветной многофункциональный дисплей
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаная обивка салона
- Электроподогрев передних сидений
- Бесключевой доступ
- Электроподогрев рулевого колеса
- Электроподогрев лобового стекла
- Подушка безопасности водительская
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Круиз-контроль
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Раздельный климат-контроль
- Полноцветный ЖК-монитор
- Камера заднего обзора
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