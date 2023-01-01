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Lexus NX
2021
5 920 000 ₽
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Lexus NX 2021

5 920 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель NX
  • Поколение II
  • Модификация 250 2.5 AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 19510 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 24
  • VIN 000314
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2487 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus NX

Преимущества:

- Автомобиль привезен из Грузии
на учете в РФ
- Оригинал ПТС, 1 владелец
- Дополнительные опции
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- 2-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки

000314

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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