Lexus NX
Преимущества:
- Автомобиль привезен из Грузии
на учете в РФ
- Оригинал ПТС, 1 владелец
- Дополнительные опции
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- 2-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
000314