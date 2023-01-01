Lexus NX

Преимущества:

- Автомобиль привезен из Грузии

на учете в РФ

- Оригинал ПТС, 1 владелец

- Дополнительные опции

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Навигация

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- Панорамная крыша

- 2-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений

- Чёрный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

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