Lexus RX

Добрый день! Мы рады предложить Вам новый автомобиль Lexus RX 2022 года выпуска. Этот автомобиль только что был ввезен в Россию и уже доступен для приобретения.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии. У автомобиля электронный ПТС, он еще не имеет владельца в РФ, поэтому он находится в идеальном состоянии.

Новый Lexus RX обладает множеством преимуществ, таких как камера заднего вида, система Apple CarPlay, электропривод багажной двери, 2 зонный климат-контроль. Также есть электропривод передних сидений, обогрев всех сидений и рулевого колеса, светодиодная головная оптика, передний и задний парковочный ассистент.

Автомобиль также оборудован системой контроля давления в шинах, круиз-контролем, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, контролем слепых зон, обогревом лобового стекла, и системой Start/Stop.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем Вам, что качество этого автомобиля непревзойдено и он станет надежным другом на дороге.

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