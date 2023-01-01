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Lexus RX
2022
7 729 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Lexus RX 2022

7 729 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 300 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Executive
  • Год 2022
  • Пробег 36 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 180013
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 233

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Добрый день! Мы рады предложить Вам новый автомобиль Lexus RX 2022 года выпуска. Этот автомобиль только что был ввезен в Россию и уже доступен для приобретения.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии. У автомобиля электронный ПТС, он еще не имеет владельца в РФ, поэтому он находится в идеальном состоянии.

Новый Lexus RX обладает множеством преимуществ, таких как камера заднего вида, система Apple CarPlay, электропривод багажной двери, 2 зонный климат-контроль. Также есть электропривод передних сидений, обогрев всех сидений и рулевого колеса, светодиодная головная оптика, передний и задний парковочный ассистент.

Автомобиль также оборудован системой контроля давления в шинах, круиз-контролем, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, контролем слепых зон, обогревом лобового стекла, и системой Start/Stop.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем Вам, что качество этого автомобиля непревзойдено и он станет надежным другом на дороге.

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