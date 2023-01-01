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Lexus RX
2020
5 599 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Lexus RX 2020

5 599 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 300 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2020
  • Пробег 24294 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 101160
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 250

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Уважаемые автолюбители! Мы рады предложить Вам эксклюзивный автомобиль Lexus RX 2020 года выпуска. Эта модель была приобретена у официального дилера и эксплуатировалась только одним собственником. Это гарантирует ее высокое качество и сохранность в рабочем состоянии.

Автомобиль Lexus RX 2020 года привезен из Армении и встал на учет в России в 2022 году. У него электронный ПТС, что является дополнительным подтверждением его чистой истории.

Кроме того, Lexus RX 2020 года оснащен самыми передовыми технологиями и удобствами. В этом автомобиле есть все, что необходимо для комфортной и безопасной езды. Панорамный люк, интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry, светодиодные фары ближнего и дальнего света передние светодиодные противотуманные фары, датчик света, датчик дождя, электрообогрев ветрового стекла и подогрев сидений первого и второго ряда — все это говорит об исключительном комфорте и внимании к деталям.

Но это еще не все! Lexus RX 2020 года имеет круиз-контроль и функцию Start & Stop, а также датчики парковки, что позволяет водителю чувствовать себя на дороге максимально уверенно и комфортно. Кроме того, этот автомобиль обладает высокой степенью безопасности, благодаря системе курсовой устойчивости (VSC) и системе помощи при старте на склоне. А в случае опасности, вас предупредит система мониторинга "слепых зон" в боковых зеркалах (BSM) и предупреждение о столкновении с функцией автоматического торможения.

Lexus RX 2020 года - это не только комфорт, безопасность и функциональность, но илучший в своем классе дизайн и интерьер. Внутреннее убранство автомобиля выглядит роскошно, благодаря использованию перфорированной кожи Semi-Aniline, рулевого колеса с кожаной отделкой и вставками из дерева, а также накладкам на пороги дверей со светодиодной подсветкой.

Если вы хотите купить надежный и удобный автомобиль с характеристиками, соответствующими самым высоким современным требованиям, то Lexus RX 2020 года - это ваш выбор.

Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и провести тест-драйв.

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