Lexus RX

Уважаемые автолюбители! Мы рады предложить Вам эксклюзивный автомобиль Lexus RX 2020 года выпуска. Эта модель была приобретена у официального дилера и эксплуатировалась только одним собственником. Это гарантирует ее высокое качество и сохранность в рабочем состоянии.

Автомобиль Lexus RX 2020 года привезен из Армении и встал на учет в России в 2022 году. У него электронный ПТС, что является дополнительным подтверждением его чистой истории.

Кроме того, Lexus RX 2020 года оснащен самыми передовыми технологиями и удобствами. В этом автомобиле есть все, что необходимо для комфортной и безопасной езды. Панорамный люк, интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry, светодиодные фары ближнего и дальнего света передние светодиодные противотуманные фары, датчик света, датчик дождя, электрообогрев ветрового стекла и подогрев сидений первого и второго ряда — все это говорит об исключительном комфорте и внимании к деталям.

Но это еще не все! Lexus RX 2020 года имеет круиз-контроль и функцию Start & Stop, а также датчики парковки, что позволяет водителю чувствовать себя на дороге максимально уверенно и комфортно. Кроме того, этот автомобиль обладает высокой степенью безопасности, благодаря системе курсовой устойчивости (VSC) и системе помощи при старте на склоне. А в случае опасности, вас предупредит система мониторинга "слепых зон" в боковых зеркалах (BSM) и предупреждение о столкновении с функцией автоматического торможения.

Lexus RX 2020 года - это не только комфорт, безопасность и функциональность, но илучший в своем классе дизайн и интерьер. Внутреннее убранство автомобиля выглядит роскошно, благодаря использованию перфорированной кожи Semi-Aniline, рулевого колеса с кожаной отделкой и вставками из дерева, а также накладкам на пороги дверей со светодиодной подсветкой.

Если вы хотите купить надежный и удобный автомобиль с характеристиками, соответствующими самым высоким современным требованиям, то Lexus RX 2020 года - это ваш выбор.

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