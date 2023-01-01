Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Lexus RX
2022
8 589 000 ₽
Доставка бесплатно
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Lexus RX 2022

8 589 000 ₽
Доставка бесплатно
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 450h 3.5hyb CVT (263 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 27 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 084484
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 263 л.с.
  • Воблер 325

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Lexus RX

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Друзья, рады представить вам наш новый автомобиль - Lexus RX, 2022 года выпуска! Этот автомобиль привезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС. Комплектация F-SPORT - это гарантия высокого качества и комфорта во время поездки.

Наш Lexus RX оснащен множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Обогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, панорамная крыша, проекционный дисплей, навигация, мультимедиа, камера заднего вида и камера 360 обеспечат максимальный комфорт и безопасность. Электропривод передних сидений с памятью, адаптивный круиз-контроль, раздельный климат-контроль, помощь при спуске, удержание в полосе и электропривод багажника добавят удобства и безопасности в вашу поездку.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания всегда готова предоставить лучший сервис и качественный товар. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id084484

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Lexus

Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX

Lexus NX
2018

2 924 170 ₽

Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX

Lexus LX
2020

12 250 000 ₽

Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS

Lexus LS
2013

2 800 000 ₽

Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX

Lexus NX
2017

3 300 000 ₽

Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX

Lexus NX
2014

2 799 000 ₽

Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX

Lexus RX
2020

5 480 000 ₽

Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX

Lexus RX
2015

2 629 000 ₽

Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX

Lexus NX
2015

2 539 000 ₽

Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX

Lexus RX
2019

4 250 000 ₽

Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX

Lexus RX
2022

8 400 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа