Lexus RX

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Друзья, рады представить вам наш новый автомобиль - Lexus RX, 2022 года выпуска! Этот автомобиль привезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС. Комплектация F-SPORT - это гарантия высокого качества и комфорта во время поездки.

Наш Lexus RX оснащен множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Обогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, панорамная крыша, проекционный дисплей, навигация, мультимедиа, камера заднего вида и камера 360 обеспечат максимальный комфорт и безопасность. Электропривод передних сидений с памятью, адаптивный круиз-контроль, раздельный климат-контроль, помощь при спуске, удержание в полосе и электропривод багажника добавят удобства и безопасности в вашу поездку.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания всегда готова предоставить лучший сервис и качественный товар. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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