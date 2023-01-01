Lexus RX

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Добрый день, уважаемые покупатели!

Сегодня мы представляем вам эксклюзивный автомобиль Lexus RX 2022 года выпуска, который был привезен из-за рубежа только в 2023 году. Этот автомобиль – настоящее воплощение комфорта и стиля.

Lexus RX оснащен всеми необходимыми опциями для максимально комфортной езды. Обогрев передних сидений, вентиляция передних сидений и обогрев руля – все это позволит вам оставаться в тепле и комфорте даже в самые холодные дни.

Панорамная крыша и проекционный дисплей создают неповторимую атмосферу в салоне автомобиля. Навигация и мультимедиа помогут вам ориентироваться на дороге и развлечься во время поездки.

Камера заднего вида и камера 360 градусов обеспечат безопасность при парковке и маневрах. Адаптивный круиз-контроль, помощь при спуске и удержание в полосе – все это поможет вам оставаться на безопасном расстоянии от других автомобилей и управлять автомобилем максимально эффективно.

Электропривод передних сидений с памятью и раздельный климат-контроль – все это позволит каждому пассажиру наслаждаться поездкой максимально комфортно и индивидуально.

Наконец, электропривод багажника обеспечит легкий доступ к багажному отделению.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Lexus RX 2022. Не упустите возможность приобрести этот эксклюзивный автомобиль уже сегодня!

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