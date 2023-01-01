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Lexus RX
2022
9 400 000 ₽
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Lexus RX 2022

9 400 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 450h 3.5hyb CVT (263 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 15 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 089604
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 263 л.с.
  • Воблер 111

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Добрый день, уважаемые покупатели!

Сегодня мы представляем вам эксклюзивный автомобиль Lexus RX 2022 года выпуска, который был привезен из-за рубежа только в 2023 году. Этот автомобиль – настоящее воплощение комфорта и стиля.

Lexus RX оснащен всеми необходимыми опциями для максимально комфортной езды. Обогрев передних сидений, вентиляция передних сидений и обогрев руля – все это позволит вам оставаться в тепле и комфорте даже в самые холодные дни.

Панорамная крыша и проекционный дисплей создают неповторимую атмосферу в салоне автомобиля. Навигация и мультимедиа помогут вам ориентироваться на дороге и развлечься во время поездки.

Камера заднего вида и камера 360 градусов обеспечат безопасность при парковке и маневрах. Адаптивный круиз-контроль, помощь при спуске и удержание в полосе – все это поможет вам оставаться на безопасном расстоянии от других автомобилей и управлять автомобилем максимально эффективно.

Электропривод передних сидений с памятью и раздельный климат-контроль – все это позволит каждому пассажиру наслаждаться поездкой максимально комфортно и индивидуально.

Наконец, электропривод багажника обеспечит легкий доступ к багажному отделению.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Lexus RX 2022. Не упустите возможность приобрести этот эксклюзивный автомобиль уже сегодня!

id089604

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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