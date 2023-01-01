Lexus RX

Дорогие автолюбители,

Мы рады представить Вам наш новейший автомобиль Lexus RX 2016 года выпуска, который был ввезен в РФ только в апреле 2023 года. Это надежный и безопасный автомобиль с ярким дизайном и современными возможностями.

Автомобиль имеет электронный ПТС и не имеет владельцев на территории нашей страны. Внутри Вы найдете светлый кожаный салон, который создает уютную и комфортную атмосферу. Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида, круиз-контролем, датчиками дождя и света, климат-контролем, обогревом сидений и руля, панорамной крышей, навигационной системой, вентиляцией сидений и проекционным дисплеем.

Мы уверены, что Вы оцените все преимущества этого автомобиля, который отличается превосходным качеством и высокой надежностью. Lexus RX 2016 года выпуска - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и инновации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь Вам сделать правильный выбор. Не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего автомобиля. Сделайте заказ уже сегодня и наслаждайтесь комфортной и безопасной ездой!

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