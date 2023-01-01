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Lexus RX
2019
4 959 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus RX 2019

4 959 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение IV
  • Модификация 300 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация LUXURY SAFETY
  • Год 2019
  • Пробег 84994 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 078830
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 211

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Уважаемые автолюбители!

Сегодня мы хотим предложить вам один из самых популярных и надежных автомобилей премиум-класса - Lexus RX 2019 года выпуска. Этот великолепный автомобиль является настоящим олицетворением комфорта, безопасности и инноваций.

Этот конкретный автомобиль имеет множество преимуществ перед другими машинами своего класса. Во-первых, это 300 2.0 AT (238 л.с.) 4WD, который обеспечивает уникальную динамику и эффективность движения. Во-вторых, Lexus RX этого года выпуска был приобретен у официального дилера и имеет только одного собственника. Также, регулярное дилерское обслуживание и наличие сервисных документов гарантируют отличное состояние автомобиля.

Но это еще не все! Максимальная комплектация LUXURY SAFETY делает этот автомобиль по-настоящему неповторимым. Кожаный салон, подогревы всех сидений, вентиляция передних сидений, подогрев руля, камеры 360°, люк, адаптивный круиз-контроль - это только некоторые из множества функций этого автомобиля. Кроме того, премиальная аудиосистема от mark levinson и навигация сделают каждую поездку настоящим удовольствием.

Также, мы хотим напомнить о нашей выгодной акции: звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля по выгодной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите максимально полную информацию об этом автомобиле.

id078830

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Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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