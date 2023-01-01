Lexus RX

Уважаемые автолюбители!

Сегодня мы хотим предложить вам один из самых популярных и надежных автомобилей премиум-класса - Lexus RX 2019 года выпуска. Этот великолепный автомобиль является настоящим олицетворением комфорта, безопасности и инноваций.

Этот конкретный автомобиль имеет множество преимуществ перед другими машинами своего класса. Во-первых, это 300 2.0 AT (238 л.с.) 4WD, который обеспечивает уникальную динамику и эффективность движения. Во-вторых, Lexus RX этого года выпуска был приобретен у официального дилера и имеет только одного собственника. Также, регулярное дилерское обслуживание и наличие сервисных документов гарантируют отличное состояние автомобиля.

Но это еще не все! Максимальная комплектация LUXURY SAFETY делает этот автомобиль по-настоящему неповторимым. Кожаный салон, подогревы всех сидений, вентиляция передних сидений, подогрев руля, камеры 360°, люк, адаптивный круиз-контроль - это только некоторые из множества функций этого автомобиля. Кроме того, премиальная аудиосистема от mark levinson и навигация сделают каждую поездку настоящим удовольствием.

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