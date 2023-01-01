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Lexus RX
2013
2 999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus RX 2013

2 999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 450h 3.5hyb CVT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2013
  • Пробег 168766 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 061760
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 3456 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 326

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Уважаемые клиенты, мы рады предложить вам автомобиль Lexus RX, который был приобретен и обслуживался только у официального дилера. У этого автомобиля оригинальный ПТС и только один собственник. Он находится в отличном состоянии как с технической, так и с визуальной точки зрения.

Комплектация этого автомобиля может похвастаться широким спектром опций, которые включают 2-зонный климат-контроль, тонированные стекла, люк, ксеноновые фары, иммобилайзер, обратную связь, дистанционный запуск двигателя, сигнализацию, бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, круиз-контроль, навигационную систему, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений, подогрев руля, электроскладывание зеркал, систему доступа без ключа, электропривод крышки багажника, салон из кожи, темный цвет салона, регулировку сиденья водителя с памятью, электропривод сиденья пассажира, электрическую регулировку руля, электростеклоподъемники (все), антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему, систему курсовой устойчивости, парктроник, подушки безопасности (фронтальные + боковые), магнитолу с CD и камеру заднего вида.

Данный автомобиль Lexus RX - отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность. Он обладает продуманным дизайном, легким управлением и прекрасными характеристиками. Вы можете полностью довериться этому автомобилю, приобретая его для своих будущих поездок.

Если вы заинтересовались этим автомобилем, мы предлагаем вам возможность получить бесплатный отчет об автомобиле. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ", и мы с радостью предоставим вам всю нужную информацию.

id061760

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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