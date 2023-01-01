Lexus RX

Уважаемые клиенты, мы рады предложить вам автомобиль Lexus RX, который был приобретен и обслуживался только у официального дилера. У этого автомобиля оригинальный ПТС и только один собственник. Он находится в отличном состоянии как с технической, так и с визуальной точки зрения.

Комплектация этого автомобиля может похвастаться широким спектром опций, которые включают 2-зонный климат-контроль, тонированные стекла, люк, ксеноновые фары, иммобилайзер, обратную связь, дистанционный запуск двигателя, сигнализацию, бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, круиз-контроль, навигационную систему, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений, подогрев руля, электроскладывание зеркал, систему доступа без ключа, электропривод крышки багажника, салон из кожи, темный цвет салона, регулировку сиденья водителя с памятью, электропривод сиденья пассажира, электрическую регулировку руля, электростеклоподъемники (все), антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему, систему курсовой устойчивости, парктроник, подушки безопасности (фронтальные + боковые), магнитолу с CD и камеру заднего вида.

Данный автомобиль Lexus RX - отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность. Он обладает продуманным дизайном, легким управлением и прекрасными характеристиками. Вы можете полностью довериться этому автомобилю, приобретая его для своих будущих поездок.

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