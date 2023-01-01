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Lexus RX
2022
7 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus RX 2022

7 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 350 3.5 AT (300 л.с.) 4WD
  • Комплектация F SPORT
  • Год 2022
  • Пробег 133 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 060444
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 300 л.с.
  • Воблер 3

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Роскошь, комфорт и безопасность - это то, что вы получите с новым Lexus RX 350! Серый внедорожник с кожаным салоном и светодиодными фарами выглядит не только элегантно, но и вызывает восхищение.

Но это еще не все: климат-контроль, навигационная система, обогрев сидений и руля, камеры заднего вида и 360°, система контроля слепых зон, парктроник и многое другое - все это создает идеальные условия для комфортной езды. А благодаря системам безопасности, таким как ABS, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и множество подушек безопасности, вы можете быть уверены, что ваша поездка будет безопасной.

Представьте себя водителем этого мощного автомобиля и наслаждайтесь своей жизнью на дороге каждый день! Купите Lexus RX 350 уже сейчас и получите незабываемые впечатления от вашей новой машины!

id060444

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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