Lexus RX

Цена без НДС.

Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль Lexus RX, 2022 года, ввезенный в 2023 году.

Этот автомобиль имеет электронный ПТС и не имеет собственника в РФ.

Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Комплектация RX350 F Sport Package 2 включает в себя ряд дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время поездок. Внешний вид автомобиля F-SPORT подчеркнет его спортивный характер, а опциональные 21-дюймовые колеса F-SPORT Performance добавят стильности. Рулевое колесо и приборная панель F Sport создадут особую атмосферу в салоне. Спортивные ковшеобразные сиденья с развитой боковой поддержкой обеспечат комфорт и удобство во время поездок. Панорамная крыша добавит яркости и простора в салоне. Проекция на лобовое стекло обеспечит удобство при использовании навигации и других функций. Подогрев и вентиляция всех сидений позволят насладиться комфортом в любое время года. Омыватель задней камеры обеспечит безопасность при парковке. Беспроводная зарядка позволит заряжать устройства без использования проводов. Электронное открывание дверей облегчит доступ к автомобилю. 14-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto обеспечит удобство при использовании различных функций. Лобовое и передние стекла с акустической защитой обеспечат тишину и комфорт в салоне. Розетка в багажнике добавит удобство при использовании электронных устройств. Передние сиденья с электро-регулировкой в восьми направлениях и функцией памяти позволят настроить положение сиденья по своему удобству. 3-х зонный климат-контроль обеспечит комфортную температуру для каждого пассажира. Активная помощь при вождении, система распознавания дорожных знаков, система контроля слепых зон, распознавание пешеходов, помощь удержания в полосе, предупреждение о столкновении, предупреждение о сходе с полосы, активная помощь при парковке и активный круиз-контроль обеспечат безопасность и комфорт во время поездок. Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом обеспечат удобство при парковке. Система помощи при трогании на подъеме (HAC), система контроля тяги (TRAC), автоматический дифференциал повышенного трения (Auto LSD) и выбор режима движения (спортивный, экономичный и нормальный режимы) обеспечат стабильность и управляемость автомобиля. Контроль устойчивости автомобиля (VSC) добавит дополнительную безопасность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и комфортного автомобиля Lexus RX, 2022 года.

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