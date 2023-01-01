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Lexus RX
2022
9 890 000 ₽
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Lexus RX 2022

9 890 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение V
  • Модификация 350 2.4 AT (279 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 46 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 001092
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2393 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 279 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Цена без НДС.
Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль Lexus RX, 2022 года, ввезенный в 2023 году.
Этот автомобиль имеет электронный ПТС и не имеет собственника в РФ.
Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Комплектация RX350 F Sport Package 2 включает в себя ряд дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время поездок. Внешний вид автомобиля F-SPORT подчеркнет его спортивный характер, а опциональные 21-дюймовые колеса F-SPORT Performance добавят стильности. Рулевое колесо и приборная панель F Sport создадут особую атмосферу в салоне. Спортивные ковшеобразные сиденья с развитой боковой поддержкой обеспечат комфорт и удобство во время поездок. Панорамная крыша добавит яркости и простора в салоне. Проекция на лобовое стекло обеспечит удобство при использовании навигации и других функций. Подогрев и вентиляция всех сидений позволят насладиться комфортом в любое время года. Омыватель задней камеры обеспечит безопасность при парковке. Беспроводная зарядка позволит заряжать устройства без использования проводов. Электронное открывание дверей облегчит доступ к автомобилю. 14-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto обеспечит удобство при использовании различных функций. Лобовое и передние стекла с акустической защитой обеспечат тишину и комфорт в салоне. Розетка в багажнике добавит удобство при использовании электронных устройств. Передние сиденья с электро-регулировкой в восьми направлениях и функцией памяти позволят настроить положение сиденья по своему удобству. 3-х зонный климат-контроль обеспечит комфортную температуру для каждого пассажира. Активная помощь при вождении, система распознавания дорожных знаков, система контроля слепых зон, распознавание пешеходов, помощь удержания в полосе, предупреждение о столкновении, предупреждение о сходе с полосы, активная помощь при парковке и активный круиз-контроль обеспечат безопасность и комфорт во время поездок. Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом обеспечат удобство при парковке. Система помощи при трогании на подъеме (HAC), система контроля тяги (TRAC), автоматический дифференциал повышенного трения (Auto LSD) и выбор режима движения (спортивный, экономичный и нормальный режимы) обеспечат стабильность и управляемость автомобиля. Контроль устойчивости автомобиля (VSC) добавит дополнительную безопасность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и комфортного автомобиля Lexus RX, 2022 года.

id001092

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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