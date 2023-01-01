Lexus RX

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Новый автомобиль

- Комплектация F SPORT 2

- Память сидения

- Вентиляция передних и задних сидений

- Подогрев передних и задних сидений

- Люк

- Проекция

- Панорамная крыша

- Электро привод руля

- Электро привод всех сидений

- Подогрев руля

- Камера заднего вида

- Передний и задний парктроник

- Система слепых зон

- Без ключевой доступ

- Система Start/Stop

- Навигация

- Мультимедиа

- Адаптивный Круиз -контроль

- Раздельный климат-контроль

- Помощь при спуске

- Удержание в полосе

- Электропривод багажника

- 21 дюймовые колесные диски

id014649