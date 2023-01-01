Lexus RX
Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Новый автомобиль
- Комплектация F SPORT 2
- Память сидения
- Вентиляция передних и задних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Люк
- Проекция
- Панорамная крыша
- Электро привод руля
- Электро привод всех сидений
- Подогрев руля
- Камера заднего вида
- Передний и задний парктроник
- Система слепых зон
- Без ключевой доступ
- Система Start/Stop
- Навигация
- Мультимедиа
- Адаптивный Круиз -контроль
- Раздельный климат-контроль
- Помощь при спуске
- Удержание в полосе
- Электропривод багажника
- 21 дюймовые колесные диски
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