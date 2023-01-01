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Lexus RX
2023
9 300 000 ₽
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Lexus RX 2023

9 300 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение V
  • Модификация 350 2.4 AT (279 л.с.) 4WD
  • Комплектация F SPORT
  • Год 2023
  • Пробег 135 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 014649
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2393 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 279 л.с.
  • Воблер 60

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Новый автомобиль
- Комплектация F SPORT 2
- Память сидения
- Вентиляция передних и задних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Люк
- Проекция
- Панорамная крыша
- Электро привод руля
- Электро привод всех сидений
- Подогрев руля
- Камера заднего вида
- Передний и задний парктроник
- Система слепых зон
- Без ключевой доступ
- Система Start/Stop
- Навигация
- Мультимедиа
- Адаптивный Круиз -контроль
- Раздельный климат-контроль
- Помощь при спуске
- Удержание в полосе
- Электропривод багажника
- 21 дюймовые колесные диски

id014649

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
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