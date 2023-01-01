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Lexus RX
2022
10 280 000 ₽
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Lexus RX 2022

10 280 000 ₽
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Купить онлайн
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение V
  • Модификация 450h 2.5hyb CVT (309 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 10 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 000692
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Новый Автомобиль LEXUS RX 450H, комплектация Executive (Предмаксимальная), представляет собой идеальное сочетание мощности и экономичности. Благодаря гибридной системе, этот автомобиль способен проехать до 70 км на электричестве, что является средним дневным пробегом. Расход топлива в таком режиме не превышает 2 л/100 км, что делает его очень экономичным в использовании. В комплекте с автомобилем идут провода для быстрой зарядки, что обеспечивает удобство и доступность зарядки.

Этот автомобиль оснащен рядом опций, которые делают его еще более привлекательным. Опциональные 21-дюймовые колеса придают ему стильности и улучшают его управляемость. Панорамная крыша создает ощущение простора и свободы в салоне. Проекция на лобовое стекло позволяет получать информацию о дорожной обстановке без отрыва от дороги. Подогрев и вентиляция сидений обеспечивают комфорт в любое время года. Сиденья водителя и переднего пассажира имеют электро-регулировку в восьми направлениях и память, что позволяет настроить и сохранить оптимальное положение сидения. Беспроводная зарядка устройств позволяет заряжать их без использования проводов. Электронные ручки открывания дверей добавляют удобства и стиля. 14-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto позволяет подключать смартфон и наслаждаться любимыми приложениями и музыкой. 3-х зонный климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий.

Автомобиль также оснащен рядом систем помощи при вождении, которые обеспечивают безопасность и комфорт на дороге. Система распознавания дорожных знаков помогает соблюдать правила дорожного движения. Система контроля слепых зон предупреждает о наличии других транспортных средств в слепых зонах. Распознавание пешеходов и помощь удержания в полосе обеспечивают безопасность при движении в городе. Предупреждение о столкновении и сходе с полосы помогают избежать аварийных ситуаций. Активная помощь при парковке и активный круиз-контроль облегчают маневрирование и перемещение по дороге. Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом обеспечивают удобство при парковке. Система помощи при трогании на подъеме, система контроля тяги и автоматический дифференциал повышенного трения обеспечивают отличную управляемость и проходимость в любых условиях. Выбор режима движения (спортивный, экономичный и нормальный) позволяет настроить автомобиль под свой стиль вождения. Контроль устойчивости автомобиля обеспечивает безопасность и стабильность на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля LEXUS RX 450H.

id000692

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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