Lexus RX

Новый Автомобиль LEXUS RX 450H, комплектация Executive (Предмаксимальная), представляет собой идеальное сочетание мощности и экономичности. Благодаря гибридной системе, этот автомобиль способен проехать до 70 км на электричестве, что является средним дневным пробегом. Расход топлива в таком режиме не превышает 2 л/100 км, что делает его очень экономичным в использовании. В комплекте с автомобилем идут провода для быстрой зарядки, что обеспечивает удобство и доступность зарядки.

Этот автомобиль оснащен рядом опций, которые делают его еще более привлекательным. Опциональные 21-дюймовые колеса придают ему стильности и улучшают его управляемость. Панорамная крыша создает ощущение простора и свободы в салоне. Проекция на лобовое стекло позволяет получать информацию о дорожной обстановке без отрыва от дороги. Подогрев и вентиляция сидений обеспечивают комфорт в любое время года. Сиденья водителя и переднего пассажира имеют электро-регулировку в восьми направлениях и память, что позволяет настроить и сохранить оптимальное положение сидения. Беспроводная зарядка устройств позволяет заряжать их без использования проводов. Электронные ручки открывания дверей добавляют удобства и стиля. 14-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto позволяет подключать смартфон и наслаждаться любимыми приложениями и музыкой. 3-х зонный климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий.

Автомобиль также оснащен рядом систем помощи при вождении, которые обеспечивают безопасность и комфорт на дороге. Система распознавания дорожных знаков помогает соблюдать правила дорожного движения. Система контроля слепых зон предупреждает о наличии других транспортных средств в слепых зонах. Распознавание пешеходов и помощь удержания в полосе обеспечивают безопасность при движении в городе. Предупреждение о столкновении и сходе с полосы помогают избежать аварийных ситуаций. Активная помощь при парковке и активный круиз-контроль облегчают маневрирование и перемещение по дороге. Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом обеспечивают удобство при парковке. Система помощи при трогании на подъеме, система контроля тяги и автоматический дифференциал повышенного трения обеспечивают отличную управляемость и проходимость в любых условиях. Выбор режима движения (спортивный, экономичный и нормальный) позволяет настроить автомобиль под свой стиль вождения. Контроль устойчивости автомобиля обеспечивает безопасность и стабильность на дороге.

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