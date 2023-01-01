Lexus RX

Преимущества:

- Автомобиль ввезен в 2023 году

- Электронный ПТС

- Без собственника в РФ

- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Комплектация RX350 F Sport:

- Экстерьер F-SPORT

- Опциональные 21* колеса F-SPORT Performance

- Рулевое колесо и приборная панель F Sport

- Спортивные ковшеобразные сиденья с развитой боковой поддержкой

- Проекция на лобовое стекло

- Подогрев и вентиляция передних сидений

- Беспроводная зарядка

- 14-дюймовый сенсорный дисплей с Apple CarPlay, Android Auto

- Передние сиденья с электро-регулировкой в восьми направлениях

- Память сидений

- 3-х зонный климат-контроль

- Активная помощь при вождении

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля слепых зон

- Помощь удержания в полосе

- Предупреждение о столкновении

- Предупреждение о сходе с полосы

- Активный круиз-контроль

- Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом

- Система помощи при трогании на подъеме (HAC)

- Система контроля тяги (TRAC)

- Автоматический дифференциал повышенного трения (Auto LSD)

- Выбор режима движения (спортивный, экономичный и нормальный режимы)

- Контроль устойчивости автомобиля (VSC)

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