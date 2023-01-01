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Lexus RX
2023
8 960 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus RX 2023

8 960 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение V
  • Модификация 350 2.4 AT (279 л.с.) 4WD
  • Комплектация F SPORT
  • Год 2023
  • Пробег 463 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 006704
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2393 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 279 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Преимущества:

- Автомобиль ввезен в 2023 году
- Электронный ПТС
- Без собственника в РФ
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Комплектация RX350 F Sport:
- Экстерьер F-SPORT
- Опциональные 21* колеса F-SPORT Performance
- Рулевое колесо и приборная панель F Sport
- Спортивные ковшеобразные сиденья с развитой боковой поддержкой
- Проекция на лобовое стекло
- Подогрев и вентиляция передних сидений
- Беспроводная зарядка
- 14-дюймовый сенсорный дисплей с Apple CarPlay, Android Auto
- Передние сиденья с электро-регулировкой в восьми направлениях
- Память сидений
- 3-х зонный климат-контроль
- Активная помощь при вождении
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля слепых зон
- Помощь удержания в полосе
- Предупреждение о столкновении
- Предупреждение о сходе с полосы
- Активный круиз-контроль
- Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом
- Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система контроля тяги (TRAC)
- Автоматический дифференциал повышенного трения (Auto LSD)
- Выбор режима движения (спортивный, экономичный и нормальный режимы)
- Контроль устойчивости автомобиля (VSC)

id006704

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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