Lexus RX
Преимущества:
- Автомобиль ввезен в 2023 году
- Электронный ПТС
- Без собственника в РФ
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Комплектация RX350 F Sport:
- Экстерьер F-SPORT
- Опциональные 21* колеса F-SPORT Performance
- Рулевое колесо и приборная панель F Sport
- Спортивные ковшеобразные сиденья с развитой боковой поддержкой
- Проекция на лобовое стекло
- Подогрев и вентиляция передних сидений
- Беспроводная зарядка
- 14-дюймовый сенсорный дисплей с Apple CarPlay, Android Auto
- Передние сиденья с электро-регулировкой в восьми направлениях
- Память сидений
- 3-х зонный климат-контроль
- Активная помощь при вождении
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля слепых зон
- Помощь удержания в полосе
- Предупреждение о столкновении
- Предупреждение о сходе с полосы
- Активный круиз-контроль
- Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом
- Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система контроля тяги (TRAC)
- Автоматический дифференциал повышенного трения (Auto LSD)
- Выбор режима движения (спортивный, экономичный и нормальный режимы)
- Контроль устойчивости автомобиля (VSC)
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