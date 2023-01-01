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Lexus RX
2022
8 099 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Lexus RX 2022

8 099 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 300 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Comfort
  • Год 2022
  • Пробег 50 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 180714
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 14

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Преимущества:
- Двузонный климат- контроль
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Сигнализация с обратной связью
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Электрорегулировка сиденья водителя
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Электрорегулировка руля
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

id180714

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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