Lexus RX
Преимущества:
- Двузонный климат- контроль
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Сигнализация с обратной связью
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Электрорегулировка сиденья водителя
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Электрорегулировка руля
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
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