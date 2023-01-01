Lexus RX
Преимущества:
- 2 собственника, оригинал ПТС
- 2 ключа и магнитная карта для доступа к автомобилю
- Без ДТП
- Полностью оклеен полиуретановой защитной плёнкой
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 22
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Вентиляция передних сидений
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Электрообогрев лобового стекла
- Кожаный бардовый салон
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира на электроприводе
- Электрорегулировка руля
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- TV
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Доводчики дверей
id023991