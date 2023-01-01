Lexus RX

Преимущества:

- 2 собственника, оригинал ПТС

- 2 ключа и магнитная карта для доступа к автомобилю

- Без ДТП

- Полностью оклеен полиуретановой защитной плёнкой

- Климат 2-зонный

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 22

- Дистанционный запуск двигателя

- Сигнализация

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Вентиляция передних сидений

- Система доступа без ключа

- Проекционный дисплей

- Электропривод крышки багажника

- Электрообогрев лобового стекла

- Кожаный бардовый салон

- Регулировка сиденья водителя (с памятью)

- Регулировка сиденья пассажира на электроприводе

- Электрорегулировка руля

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- TV

- Магнитола (CD)

- DVD

- Камера 360°

- Панорамная крыша

- Доводчики дверей

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