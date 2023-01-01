Lexus RX
Преимущества:
- ПТС Электронный
- Без владельцев в РФ
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Легкосплавные диски, 20
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Навигационная система
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Вентиляция передних сидений
id089391