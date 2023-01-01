Lexus RX

Преимущества:

- ПТС Электронный

- Без владельцев в РФ

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Люк

- Легкосплавные диски, 20

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Навигационная система

- Обогрев сидений

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

- Панорамная крыша / лобовое стекло

- Вентиляция передних сидений

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