Lexus RX

Преимущества:

- Пакет F Sport

- Премиальная аудиосистема Mark Levinson

- Навигация

- Камера заднего вида

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Электропривод рулевой колонки

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Вентиляция передних сидений

- Обогрев всех сидений

- Обогрев руля

- Обогрев лобового стекла

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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