Lexus RX
Преимущества:
- Пакет F Sport
- Премиальная аудиосистема Mark Levinson
- Навигация
- Камера заднего вида
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод рулевой колонки
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Вентиляция передних сидений
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
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