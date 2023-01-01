Lexus RX
Преимущества:
- Оригинал ПТС
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Люк
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
450731