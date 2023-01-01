Lexus RX
Преимущества: - Заводское лакокрасочное покрытие - Кондиционер (климат 3-зонный и выше) - Светодиодные фары - Бортовой компьютер - Датчик дождя и света - Круиз-контроль - Навигационная система - Обогрев зеркал - Омыватель фар - Обогрев сидений - Подогрев руля - Электрообогрев лобового стекла - Электроскладывание зеркал - Электропривод крышки багажника - Проекционный дисплей - Электропривод зеркал - Электростеклоподъемники (все) - Антиблокировочная система (ABS) - Система курсовой устойчивости - Антипробуксовочная система - Парктроник - Система контроля слепых зон - Камера заднего вида - Камера 360° - Панорамная крыша - Вентиляция передних и задних сидений - Камера передняя
008190