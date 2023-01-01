Lexus RX
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Двузонный климат - контроль
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Электрорегулировка сиденья водителя
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Электрорегулировка руля
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
185000