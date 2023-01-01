Lexus RX
Преимущества
- Вы будете первым собственником
- Автомобиль в двойном заводском лакокрасочном покрытии
- Двузонный климат- контроль
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Электрорегулировка руля
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
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