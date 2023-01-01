Lexus RX

Преимущества:

- Новый автомобиль

- Электронный ПТС

- Без регистрации

- Панорамная крыша

- Камера 360°

- Проекционный дисплей

- Система доступа без ключа и запуск двигателя

- Комбинированный салон

- Черный потолок

- Обогрев и вентиляция всех сидений

- Датчики света и дождя

- Навигационная система

- Электрообогрев лобового стекла

- Раздельный климат-контроль

- Активная помощь при вождении

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля слепых зон

- Помощь удержания в полосе

- Предупреждение о столкновении

- Предупреждение о сходе с полосы

- Активный круиз-контроль

- Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом

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