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Lexus RX
2023
11 390 000 ₽
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Lexus RX 2023

11 390 000 ₽
Возможна доставка
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Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX
Lexus RX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель RX
  • Поколение V
  • Модификация 350 2.4 AT (279 л.с.) 4WD
  • Комплектация F SPORT
  • Год 2023
  • Пробег 45 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 21
  • VIN 003935
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2393 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 279 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus RX

Преимущества:
- Новый автомобиль
- Электронный ПТС
- Без регистрации
- Панорамная крыша
- Камера 360°
- Проекционный дисплей
- Система доступа без ключа и запуск двигателя
- Комбинированный салон
- Черный потолок
- Обогрев и вентиляция всех сидений
- Датчики света и дождя
- Навигационная система
- Электрообогрев лобового стекла
- Раздельный климат-контроль
- Активная помощь при вождении
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля слепых зон
- Помощь удержания в полосе
- Предупреждение о столкновении
- Предупреждение о сходе с полосы
- Активный круиз-контроль
- Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом

003935

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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