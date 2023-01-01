Lexus RX
Преимущества:
- Новый автомобиль
- Электронный ПТС
- Без регистрации
- Панорамная крыша
- Камера 360°
- Проекционный дисплей
- Система доступа без ключа и запуск двигателя
- Комбинированный салон
- Черный потолок
- Обогрев и вентиляция всех сидений
- Датчики света и дождя
- Навигационная система
- Электрообогрев лобового стекла
- Раздельный климат-контроль
- Активная помощь при вождении
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля слепых зон
- Помощь удержания в полосе
- Предупреждение о столкновении
- Предупреждение о сходе с полосы
- Активный круиз-контроль
- Автоматические боковые зеркала с подогревом и наклоном при движении задним ходом
003935