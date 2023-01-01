Lexus RX
Преимущества: - Электронный ПТС - 1 владелец - Заводское лакокрасочное покрытие кузова - Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
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