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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Lifan Myway
2018
1 249 000 ₽
Возможна доставка
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Lifan Myway 2018

1 249 000 ₽
Возможна доставка
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway
Lifan Myway

Характеристики

  • Марка Lifan
  • Модель Myway
  • Поколение Myway
  • Модификация 1.8 MT (125 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 73232 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • Воблер 48
  • VIN 002095
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1794 см3
  • КПП Механика
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lifan Myway

Преимущества:
- 2 собственника
- Оригинал ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (7)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

002095

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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