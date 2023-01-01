Lifan Myway
Преимущества:
- 2 собственника
- Оригинал ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (7)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
002095