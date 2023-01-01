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Lincoln Corsair
2020
3 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Lincoln Corsair 2020

3 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair
Lincoln Corsair

Характеристики

  • Марка Lincoln
  • Модель Corsair
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (250 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 15936 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN L05908
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 250 л.с.
  • Воблер 6

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lincoln Corsair

Уважаемые покупатели, предлагаем вашему вниманию эксклюзивный автомобиль от компании Lincoln - Corsair 2020 года выпуска. Данный автомобиль ввезен в Россию в 2022 году и готов к своему первому владельцу.

Corsair является одним из самых продвинутых автомобилей на рынке благодаря фирменной системе навигации, а также камере 360 и панорамной крыше, которая будет особенно актуальна летом. Но это еще не все преимущества этого автомобиля. Вентиляция передних сидений - это особенность, которая значительно повысит комфорт в длительных поездках.

Мы уверены, что вы ощутите все преимущества Corsair 2020 года выпуска при тест-драйве. Звоните прямо сейчас и назовите нам кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов готова ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв в удобное для вас время.

С тщательной проверкой и сервисом высокого уровня, мы гарантируем, что Corsair будет не только красиво выглядеть, но и надежно служить вам в течение многих лет. Не упустите свой шанс приобрести этот роскошный автомобиль, который станет вашим верным компаньоном на дороге.

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