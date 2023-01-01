Li Auto L7

LiXiang L7

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Без пробега по РФ

- Климат-контроль

- Светодиодные фары

- Датчик дождя и света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев сидений и руля

- Электрообогрев лобового стекла

- Система доступа без ключа

- Проекционный дисплей

- Электропривод крышки багажника

- Камера 360°

- Кожаный салон

- Система контроля слепых зон

- Пневмоподвеска

- Доводчики дверей

- Вентиляция передних сидений

Актуальная стоимость автомобиля будет определена в рублях на дату оплаты. Оплата состоит из Комиссия Fresh + стоимость автомобиля. Указана расчетная стоимость автомобилей с курсом CNY=13,4

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