Li Auto L7
LiXiang L7
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без пробега по РФ
- Климат-контроль
- Светодиодные фары
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев сидений и руля
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Камера 360°
- Кожаный салон
- Система контроля слепых зон
- Пневмоподвеска
- Доводчики дверей
- Вентиляция передних сидений
Актуальная стоимость автомобиля будет определена в рублях на дату оплаты. Оплата состоит из Комиссия Fresh + стоимость автомобиля. Указана расчетная стоимость автомобилей с курсом CNY=13,4
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