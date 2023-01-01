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LiXiang L8
2023
7 600 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LiXiang L8 2023

7 600 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8

Характеристики

  • Марка LiXiang
  • Модель L8
  • Поколение L8
  • Модификация 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 20 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 033864
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 449 л.с.
  • Воблер 95

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Бронированный автомобиль
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LiXiang L8

Представляем вам уникальный автомобиль марки LiXiang модель L8, год выпуска 2023. Эта модификация L8 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD в комплектации Импорт – это настоящая находка для ценителей автомобилей премиум-класса.

Автомобиль LiXiang L8 – это идеальное сочетание элегантности и функциональности. Стильный черный цвет кузова придает ему особый шарм и привлекательность. Благодаря своему внедорожному кузову, этот автомобиль способен справиться с любыми дорожными условиями и преодолеть любые преграды.

Особенностью этой модели является гибридный двигатель объемом 1496 см3, который обеспечивает мощность впечатляющих 449 лошадиных сил. Благодаря такой мощности, вы сможете ощутить настоящую скорость и динамику на дороге.

Комфорт и удобство – вот главные преимущества автомобиля LiXiang L8. Автоматическая коробка передач обеспечивает плавность переключения и комфортное вождение. Полный привод добавляет стабильности и уверенности на дороге, особенно в сложных погодных условиях.

Кроме того, этот автомобиль оснащен самыми передовыми технологиями и функциями. У вас будет возможность наслаждаться комфортом и удобством салона, а также пользоваться широким спектром различных опций и систем безопасности.

Пробег этого автомобиля составляет всего 20 километров, что делает его практически новым. Вы получите автомобиль в отличном состоянии, готовый к надежному и долгому использованию.

Не упустите возможность стать владельцем уникального автомобиля LiXiang L8. Звоните прямо сейчас и приобретайте этот премиальный автомобиль, который станет вашим надежным спутником на дороге.

id033864

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