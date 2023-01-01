LiXiang L8

Представляем вам уникальный автомобиль марки LiXiang модель L8, год выпуска 2023. Эта модификация L8 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD в комплектации Импорт – это настоящая находка для ценителей автомобилей премиум-класса.

Автомобиль LiXiang L8 – это идеальное сочетание элегантности и функциональности. Стильный черный цвет кузова придает ему особый шарм и привлекательность. Благодаря своему внедорожному кузову, этот автомобиль способен справиться с любыми дорожными условиями и преодолеть любые преграды.

Особенностью этой модели является гибридный двигатель объемом 1496 см3, который обеспечивает мощность впечатляющих 449 лошадиных сил. Благодаря такой мощности, вы сможете ощутить настоящую скорость и динамику на дороге.

Комфорт и удобство – вот главные преимущества автомобиля LiXiang L8. Автоматическая коробка передач обеспечивает плавность переключения и комфортное вождение. Полный привод добавляет стабильности и уверенности на дороге, особенно в сложных погодных условиях.

Кроме того, этот автомобиль оснащен самыми передовыми технологиями и функциями. У вас будет возможность наслаждаться комфортом и удобством салона, а также пользоваться широким спектром различных опций и систем безопасности.

Пробег этого автомобиля составляет всего 20 километров, что делает его практически новым. Вы получите автомобиль в отличном состоянии, готовый к надежному и долгому использованию.

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