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LiXiang L8
2023
7 549 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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LiXiang L8 2023

7 549 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8

Характеристики

  • Марка LiXiang
  • Модель L8
  • Поколение L8
  • Модификация 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 6 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • VIN 021497
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 449 л.с.
  • Воблер 256

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LiXiang L8

Добро пожаловать в автомобильный мир премиум-класса! Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем эксклюзивного автомобиля LiXiang L8 2023 года выпуска. Этот автомобиль был специально ввезен на территорию Российской Федерации в этом же году, поэтому вы можете быть уверены в его актуальности и соответствии самым современным требованиям.

LiXiang L8 - это элегантное транспортное средство, которое придется по вкусу истинным ценителям качества и комфорта. Автомобиль был полностью оставлен в заводском окрасе, что подчеркивает его свежий и изысканный вид. С чистым электронным ПТС и без предыдущих владельцев, вы получаете гарантию на то, что автомобиль новый и несет в себе неповторимый стартовый дух.

Погрузитесь в мир роскоши с LiXiang L8! Три ряда комфортабельных сидений обеспечат простор для всей вашей семьи или друзей. Вентиляция и обогрев сидений позволят вам насладиться идеальной температурой в любое время года. Навигационная система поможет вам легко и быстро достигнуть вашей цели, а панорамная крыша раскроет потрясающие виды и создаст неповторимую атмосферу.

Автомобиль LiXiang L8 оснащен рядом передовых технологий, которые обеспечивают безопасность и комфорт в каждой поездке. Также, этот автомобиль оснащен пневмоподвеской. Это позволяет вам регулировать высоту подвески в зависимости от ваших предпочтений и условий дороги. Круиз-контроль позволит вам наслаждаться спокойной и расслабленной ездой на дорогах. Кожаный, оранжевый салон придаст интерьеру автомобиля стильный и элегантный вид. Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменения погодных условий и освещения, обеспечивая максимальную безопасность. Система доступа без ключа предоставляет удобство использования автомобиля, а камера 360 градусов обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля, что делает парковку и маневрирование проще и безопаснее. Проекционный дисплей создает представление о будущем, отображая необходимую информацию прямо на лобовом стекле.

LiXiang L8 - это премиальный внедорожник из Китая, сочетающий в себе непревзойденную элегантность, технологический прогресс и надежность. Если вы ищете автомобиль, который позволит вам выделиться из толпы и наслаждаться первоклассным комфортом, то LiXiang L9 - ваш выбор!

Не упустите возможность стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля LiXiang L8 2023 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов всегда готова помочь вам сделать правильный выбор и ответить на все ваши вопросы.

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