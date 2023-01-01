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LiXiang L8
2023
7 500 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LiXiang L8 2023

7 500 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8
LiXiang L8

Характеристики

  • Марка LiXiang
  • Модель L8
  • Поколение L8
  • Модификация 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 30 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Желтый
  • VIN 013982
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 449 л.с.
  • Воблер 25

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LiXiang L8

Хотите ощутить настоящий комфорт и роскошь? Тогда автомобиль LiXiang L8 – это именно то, что вам нужно!

Этот автомобиль пригнан в Россию прямо из Китая в 2023 году. Это означает, что вы получаете самую свежую модель с самыми передовыми технологиями.

Но это еще не все! LiXiang L8 оснащен множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку по-настоящему уникальной.

Капитанский ряд сидений и подогрев и вентиляция переднего и второго ряда обеспечат максимальный комфорт для всех пассажиров. А подогрев третьего ряда позволит путешествовать даже в холодное время года.

Панорамная крыша и датчики дождя и света добавят стильности и безопасности вашему автомобилю. А массаж первого и второго ряда сидений позволит расслабиться и насладиться поездкой.

Пневмоподвеска и автопилот сделают вашу поездку более плавной и комфортной. А система предотвращения столкновений и система удержания в полосе обеспечат безопасность на дороге.

Проекционный дисплей, электропривод крышки багажника и память переднего пассажирского сиденья – все это делает LiXiang L8 настоящим технологическим чудом.

Но это еще не все! В автомобиле есть второй комплект ковриков, станция зарядки и зарядное устройство 220W, чтобы вы могли наслаждаться вашим новым автомобилем без каких-либо проблем.

Как вы еще можете улучшить вашу поездку? Встроенный видеорегистратор с функцией записи и камера кругового обзора с функцией 3D позволят вам быть уверенным на дороге и сохранить самые яркие моменты ваших путешествий.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Обращайтесь к нам прямо сейчас и получите свой LiXiang L8 уже сегодня!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id013982

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