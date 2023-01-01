Преимущества:
- Новый автомобиль
- Третий ряд сидений
- Панорамная крыша
- Камеры кругового обзора
- Мониторы для переднего и задних пассажиров
- Трёхзонный климат-контроль
- Беспроводная зарядка
- Автодоводчики дверей
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна