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LiXiang L9
2023
9 299 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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LiXiang L9 2023

9 299 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9

Характеристики

  • Марка LiXiang
  • Модель L9
  • Поколение L9
  • Модификация 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 13 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 028154
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1500 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 449 л.с.
  • Воблер 194

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LiXiang L9

Преимущества:
- Новый автомобиль
- Третий ряд сидений
- Панорамная крыша
- Камеры кругового обзора
- Мониторы для переднего и задних пассажиров
- Трёхзонный климат-контроль
- Беспроводная зарядка
- Автодоводчики дверей

id028154

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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