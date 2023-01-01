LiXiang L9

Преимущества:

- Раздельный второй ряд сидений

- Подогрев третьего ряда

- Датчики дождя и света

- Панорамная крыша

- Массаж первого и второго ряда сидений

- Пневмоподвеска

- Система предотвращения столкновений

- Подогрев и вентиляция переднего и второго ряда сидений

- Система удержания в полосе

- Проекционный дисплей

- Электропривод крышки багажника

- Расширенная система мультимедиа с возможностью просмотра фильмов

- Камера кругового обзора с функцией 3D

- Станция зарядки, для подключения к сети

- Зарядное устройство 220W

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