Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LiXiang L9
2023
8 899 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LiXiang L9 2023

8 899 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 35 93
Купить онлайн
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9

Характеристики

  • Марка LiXiang
  • Модель L9
  • Поколение L9
  • Модификация 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 23 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 032804
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1500 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 449 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

LiXiang L9

Преимущества:
- Раздельный второй ряд сидений
- Подогрев третьего ряда
- Датчики дождя и света
- Панорамная крыша
- Массаж первого и второго ряда сидений
- Пневмоподвеска
- Система предотвращения столкновений
- Подогрев и вентиляция переднего и второго ряда сидений
- Система удержания в полосе
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Расширенная система мультимедиа с возможностью просмотра фильмов
- Камера кругового обзора с функцией 3D
- Станция зарядки, для подключения к сети
- Зарядное устройство 220W

id032804

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили LiXiang

LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8

LiXiang L8
2023

7 500 000 ₽

LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7 LiXiang L7

LiXiang L7
2023

7 520 000 ₽

LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8 LiXiang L8

LiXiang L8
2023

7 729 000 ₽

LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9 LiXiang L9

LiXiang L9
2023

8 899 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа