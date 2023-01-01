LiXiang L9
Преимущества:
- Раздельный второй ряд сидений
- Подогрев третьего ряда
- Датчики дождя и света
- Панорамная крыша
- Массаж первого и второго ряда сидений
- Пневмоподвеска
- Система предотвращения столкновений
- Подогрев и вентиляция переднего и второго ряда сидений
- Система удержания в полосе
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Расширенная система мультимедиа с возможностью просмотра фильмов
- Камера кругового обзора с функцией 3D
- Станция зарядки, для подключения к сети
- Зарядное устройство 220W
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