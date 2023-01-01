LiXiang L9
Продажа с полным НДС.
Преимущества:
- Капитанский ряд сидений
- Подогрев и вентиляция переднего и второго ряда
- Подогрев третьего ряда
- Панорамная крыша
- Датчики дождя и света
- Массаж первого и второго ряда сидений
- Пневмоподвеска
- Система предотвращения столкновений
- Система удержания в полосе
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Память переднего пассажирского сиденья
- Расширенная система мультимедиа, с возможностью просмотра фильмов
- Камера кругового обзора с функцией 3D
028377