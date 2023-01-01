LiXiang L9

Продажа с полным НДС.

Преимущества:

- Капитанский ряд сидений

- Подогрев и вентиляция переднего и второго ряда

- Подогрев третьего ряда

- Панорамная крыша

- Датчики дождя и света

- Массаж первого и второго ряда сидений

- Пневмоподвеска

- Система предотвращения столкновений

- Система удержания в полосе

- Проекционный дисплей

- Электропривод крышки багажника

- Память переднего пассажирского сиденья

- Расширенная система мультимедиа, с возможностью просмотра фильмов

- Камера кругового обзора с функцией 3D

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