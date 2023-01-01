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LiXiang L9
2023
10 760 000 ₽
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LiXiang L9 2023

10 760 000 ₽
Возможна доставка
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+ 7 495 165 05 69
Купить онлайн
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9

Характеристики

  • Марка LiXiang
  • Модель L9
  • Поколение L9
  • Модификация 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 50 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • Воблер 099
  • VIN 028377
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1500 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 449 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LiXiang L9

Продажа с полным НДС.

Преимущества:

- Капитанский ряд сидений
- Подогрев и вентиляция переднего и второго ряда
- Подогрев третьего ряда
- Панорамная крыша
- Датчики дождя и света
- Массаж первого и второго ряда сидений
- Пневмоподвеска
- Система предотвращения столкновений
- Система удержания в полосе
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Память переднего пассажирского сиденья
- Расширенная система мультимедиа, с возможностью просмотра фильмов
- Камера кругового обзора с функцией 3D

028377

Fresh МО Зеленоград
Адрес: 2-й микрорайон, 13/3, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область
Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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