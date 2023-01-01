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Li Auto L9
2023
8 450 000 ₽
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Li Auto L9 2023

8 450 000 ₽
Возможна доставка
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Показать телефон +7 863 333 27 53
Купить онлайн
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9
Li Auto L9

Характеристики

  • Марка Li Auto
  • Модель L9
  • Поколение L9
  • Модификация 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD
  • Комплектация Max
  • Год 2023
  • Пробег 13 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Бежевый
  • Воблер 380
  • VIN 091173
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 449 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Li Auto L9

Преимущества:
- Новый автомобиль
- Третий ряд сидений
- Панорамная крыша
- Камеры кругового обзора 3D
- Пневматическая подвеска
- Массаж сидений

091173

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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