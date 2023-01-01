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Mazda 3
2019
2 160 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Mazda 3 2019

2 160 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 3
  • Поколение IV (BP)
  • Модификация 2.5 AT (186 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 33214 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 115887
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 26

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda 3

Знаменитая Mazda 3, выпуска 2019 года - это автомобиль, который не оставит равнодушным даже самого взыскательного водителя. Эта модель укомплектована самыми недорогими дополнительными функциями, которые делают вождение комфортным и приятным. Внешность автомобиля заставляет выделиться на фоне других машин. Светодиодные фары и задние фонари, датчик света, теплозащитное остекление - все это делает ваше вождение безопаснее и удобнее.

Помимо оригинальности в дизайне, Mazda 3 имеет кожаную обивку салона и кожаную оплетку рулевого колеса, позволяя почувствовать себя настоящим королем дороги. Управление аудиосистемой на руле, кнопка запуска двигателя и функция памяти расположения сиденья придутся по душе каждому водителю. А система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения позволит вам спокойно и комфортно путешествовать на любой дороге.

Хотите примерить этот автомобиль к своему стилю жизни? Тогда звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Купить Mazda 3, 2019 - значит приобрести автомобиль, который выделится на фоне других, а также получить массу новых впечатлений от вождения!

id115887

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