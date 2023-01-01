Mazda 3

Знаменитая Mazda 3, выпуска 2019 года - это автомобиль, который не оставит равнодушным даже самого взыскательного водителя. Эта модель укомплектована самыми недорогими дополнительными функциями, которые делают вождение комфортным и приятным. Внешность автомобиля заставляет выделиться на фоне других машин. Светодиодные фары и задние фонари, датчик света, теплозащитное остекление - все это делает ваше вождение безопаснее и удобнее.

Помимо оригинальности в дизайне, Mazda 3 имеет кожаную обивку салона и кожаную оплетку рулевого колеса, позволяя почувствовать себя настоящим королем дороги. Управление аудиосистемой на руле, кнопка запуска двигателя и функция памяти расположения сиденья придутся по душе каждому водителю. А система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения позволит вам спокойно и комфортно путешествовать на любой дороге.

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