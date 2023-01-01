Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda 3
2013
1 210 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mazda 3 2013

1 210 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 3
  • Поколение III (BM)
  • Модификация 1.6 AT (104 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 164598 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 115258
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 104 л.с.
  • Воблер 63

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mazda 3

Дорогие друзья!

Сегодня мы представляем вам уникальный автомобиль Mazda 3, 2013 года выпуска.

Этот автомобиль был приобретен в 2014 году и с тех пор прошел ряд проверок нашими специалистами. Автомобиль имел всего три владельца за свою эксплуатацию, что говорит о бережном отношении к нему.

Важно отметить, что данный автомобиль имеет оригинальный ПТС, что подтверждает его легальность и чистоту. Более того, все необходимые документы вы можете получить у нас в компании.

Mazda 3 - это автомобиль, который сочетает в себе надежность, комфорт и стильный дизайн. Специалисты компании тщательно протестировали каждый элемент машины, чтобы вы могли наслаждаться комфортной поездкой на любые расстояния.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем выбрать лучшую модель для вас.

Не упустите возможность стать обладателем прекрасного автомобиля Mazda 3!

id115258

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mazda

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

968 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2011

910 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2016

1 730 400 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2010

719 800 ₽

Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9

Mazda CX-9
2019

4 400 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2013

1 011 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

5 239 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2013

1 210 000 ₽

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

949 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

3 499 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа