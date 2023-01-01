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Mazda 3
2020
2 209 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mazda 3 2020

2 209 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 3
  • Поколение IV (BP)
  • Модификация 2.5 AT (186 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 18650 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 301441
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 153

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda 3

Mazda 3, 2020 года выпуска, представляет собой стильное и надежное автомобильное решение для самых требовательных водителей. Наш автомобиль ввезен из США, что гарантирует его качество и соответствие международным стандартам.

Этот Mazda 3 имеет уникальный дизайн и богатую комплектацию, которые делают его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге. Автомобиль оборудован передовыми технологиями и инновационными системами, чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность во время Вашей поездки.

Автомобиль Mazda 3 2022 года в отличном состоянии и имеет всего одного владельца, что подтверждает его прекрасную историю использования. Помимо этого, автомобиль был приобретен в официальном дилерском центре, что является еще одним доказательством его надежности и качества.

Решение приобрести данный автомобиль будет правильным шагом в сторону комфорта и удовлетворения ваших потребностей во время вождения. Оставьте заявку на нашем сайте или просто позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов ответит на все ваши вопросы и поможет вам совершить удачную покупку. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id301441

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