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Mazda 3
2019
1 786 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mazda 3 2019

1 786 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 3
  • Поколение IV (BP)
  • Модификация 1.8d AT (116 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2019
  • Пробег 171485 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 124707
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1759 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.
  • Воблер 136

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda 3

Уважаемые покупатели,

Рады представить вам наш последний дополнение к коллекции автомобилей - эксклюзивный автомобиль, привезенный из Германии в 2023 году. Этот автомобиль не просто обладает элегантным и стильным дизайном, но также имеет всю передовую технологию, которая делает его по-настоящему уникальным.

Этот автомобиль оснащен электронным ПТС c одним владельцем, что является еще одним подтверждением его высокого качества. Вы можете быть полностью уверены в истории этого автомобиля и его состоянии.

Наши дополнительные опции придают этому автомобилю еще больше привлекательности. Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует его блестящий внешний вид и защиту от повреждений. Мультимедиа CarPlay обеспечивает легкое подключение вашего смартфона и доступ к различным функциям и приложениям прямо на экране автомобиля. Навигационная система поможет вам легко и быстро достичь любой точки назначения.

Контроль слепых зон предоставляет вам дополнительную безопасность на дороге, предупреждая о возможных опасностях. Диодная головная оптика обеспечивает яркое и четкое освещение, что делает каждую поездку комфортной и безопасной, а проекционная система показаний спидометра добавляет современный и стильный акцент к приборной панели автомобиля.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого роскошного автомобиля прямо сейчас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши продавцы с удовольствием ответят на все ваши вопросы и организуют тест-драйв, чтобы вы могли полностью оценить все преимущества этого автомобиля.

id124707

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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