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Mazda 3
2020
2 589 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mazda 3 2020

2 589 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3
Mazda 3

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 3
  • Поколение IV (BP)
  • Модификация 2.5 AT (186 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 34687 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • Воблер 009
  • VIN 174928
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2488 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda 3

Преимущества
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Люк
- Светодиодные фары
- -Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
-Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Проекционный дисплей
-Количество мест (5)
- Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

174928

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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