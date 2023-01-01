Mazda 3
Преимущества
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Люк
- Светодиодные фары
- -Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
-Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Проекционный дисплей
-Количество мест (5)
- Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
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