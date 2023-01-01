Mazda 6

Уважаемые покупатели, наша компания рада представить Вам замечательный автомобиль Mazda 6 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезён из Германии в этом году и до сих пор не был зарегистрирован, что означает, что Вы станете его первым владельцем.

Автомобиль имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует его отличное состояние.

Mazda 6 оснащена множеством полезных функций, которые обеспечат комфортное и безопасное передвижение по дорогам. Из них можно выделить: 2-зонный климат-контроль, обогрев сидений и руля, камеру заднего вида и датчики парковки, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, круиз-контроль, а также датчики дождя и света.

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