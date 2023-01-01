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Mazda 6
2019
2 199 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mazda 6 2019

2 199 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 6
  • Поколение III (GJ) Рестайлинг 2
  • Модификация 2.2d AT (150 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2019
  • Пробег 73715 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 706121
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2191 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 204

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda 6

Уважаемые покупатели, наша компания рада представить Вам замечательный автомобиль Mazda 6 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезён из Германии в этом году и до сих пор не был зарегистрирован, что означает, что Вы станете его первым владельцем.

Автомобиль имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует его отличное состояние.

Mazda 6 оснащена множеством полезных функций, которые обеспечат комфортное и безопасное передвижение по дорогам. Из них можно выделить: 2-зонный климат-контроль, обогрев сидений и руля, камеру заднего вида и датчики парковки, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, круиз-контроль, а также датчики дождя и света.

Если Вы заинтересовались данной моделью и хотите узнать больше информации о ней, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, и Вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id706121

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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