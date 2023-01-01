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Mazda 6
2022
4 000 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mazda 6 2022

4 000 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Рассчитать обмен
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+7 473 300 34 28
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Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 6
  • Поколение III (GJ) Рестайлинг 2
  • Модификация Atenza 2.5 AT (192 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 49 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN D04940
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 192 л.с.
  • Воблер 150

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda 6

Уважаемый потенциальный покупатель,

Представляем вашему вниманию эксклюзивное предложение на автомобиль Mazda 6, поколение III (GJ) Рестайлинг 2. Этот потрясающий автомобиль в модификации Atenza 2.5 AT (192 л.с.) готов стать вашим надежным спутником на дороге.

Имея пробег всего 49 км, это делает его практически новым. Кузов седана с заводским лакокрасочным покрытием красного цвета привлекает внимание и подчеркивает ваш стиль и индивидуальность.

Вас также порадуют дополнительные опции, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Камеры кругового обзора, электропривод передних сидений с памятью водительского места, люк, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, обогрев передних сидений - все это делает вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, имеет электронный ПТС с 1 владельцем.

Звоните нам уже сегодня, назовите кодовое слово ФРЕШ, и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого потрясающего автомобиля Mazda 6.

idD04940

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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