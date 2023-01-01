Mazda 6

Уважаемый потенциальный покупатель,

Представляем вашему вниманию эксклюзивное предложение на автомобиль Mazda 6, поколение III (GJ) Рестайлинг 2. Этот потрясающий автомобиль в модификации Atenza 2.5 AT (192 л.с.) готов стать вашим надежным спутником на дороге.

Имея пробег всего 49 км, это делает его практически новым. Кузов седана с заводским лакокрасочным покрытием красного цвета привлекает внимание и подчеркивает ваш стиль и индивидуальность.

Вас также порадуют дополнительные опции, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Камеры кругового обзора, электропривод передних сидений с памятью водительского места, люк, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, обогрев передних сидений - все это делает вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, имеет электронный ПТС с 1 владельцем.

Звоните нам уже сегодня, назовите кодовое слово ФРЕШ, и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого потрясающего автомобиля Mazda 6.

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