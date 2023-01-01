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Mazda 6
2022
4 000 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mazda 6 2022

4 000 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 6
  • Поколение III (GJ) Рестайлинг 2
  • Модификация Atenza 2.5 AT (192 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 51 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN D15481
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 192 л.с.
  • Воблер 139

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda 6

Хотите приобрести автомобиль мечты? Тогда обратите внимание на модель Mazda 6, поколение III (GJ) Рестайлинг 2. Этот белоснежный седан модели Atenza 2.5 AT (192 л.с.) станет отличным выбором для комфортной и безопасной езды.

Автомобиль 2022 года выпуска, но был ввезен в РФ только в 2023 году. Он имеет всего 51 километр пробега, что говорит о его новизне и безупречном состоянии. Электронный ПТС с одним предыдущим владельцем гарантируют надежность и чистоту сделки.

Mazda 6 оснащена множеством дополнительных опций, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Камеры кругового обзора помогут вам парковаться и маневрировать с удобством. Электропривод передних сидений с памятью водительского места позволит вам сохранить настройки для идеального положения сиденья. А наличие люка создаст дополнительную атмосферу свободы и простора в салоне.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет и обогрев передних сидений - все это дополнительные опции, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Вы можете получить бесплатный отчет по данному автомобилю, просто позвонив нам прямо сейчас и назвав кодовое слово ФРЕШ. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль мечты. Звоните нам прямо сейчас и получите всю необходимую информацию. Mazda 6 - ваш надежный спутник на дорогах.

idD15481

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