Mazda 6

Хотите приобрести автомобиль мечты? Тогда обратите внимание на модель Mazda 6, поколение III (GJ) Рестайлинг 2. Этот белоснежный седан модели Atenza 2.5 AT (192 л.с.) станет отличным выбором для комфортной и безопасной езды.

Автомобиль 2022 года выпуска, но был ввезен в РФ только в 2023 году. Он имеет всего 51 километр пробега, что говорит о его новизне и безупречном состоянии. Электронный ПТС с одним предыдущим владельцем гарантируют надежность и чистоту сделки.

Mazda 6 оснащена множеством дополнительных опций, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Камеры кругового обзора помогут вам парковаться и маневрировать с удобством. Электропривод передних сидений с памятью водительского места позволит вам сохранить настройки для идеального положения сиденья. А наличие люка создаст дополнительную атмосферу свободы и простора в салоне.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет и обогрев передних сидений - все это дополнительные опции, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

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