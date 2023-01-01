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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda 6
2019
2 600 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mazda 6 2019

2 600 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6
Mazda 6

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель 6
  • Поколение III (GJ) Рестайлинг 2
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2019
  • Пробег 52617 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 014146
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 15

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda 6

Преимущества:
- Сигнализация с автозапуском
- Климат 2-зонный
- Ксеноновые фары
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- TV
- Камера заднего вида

id014146

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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