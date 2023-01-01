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Mazda BT-50
2011
899 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mazda BT-50 2011

899 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50
Mazda BT-50

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель BT-50
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.5d MT (143 л.с.) 4WD
  • Комплектация Active
  • Год 2011
  • Пробег 298454 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серый
  • VIN 905708
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 5

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda BT-50

Мы рады предложить Вам автомобиль Mazda BT-50 2011 года выпуска. Этот пикап идеально подходит для решения множества задач, будь то перевозка грузов или длительные поездки на дальние расстояния.

Автомобиль имеет оригинальный ПТС, что подтверждает его историю. Также хотим отметить, что данный автомобиль оснащён обогревом сидений, что обеспечивает комфорт во время езды как в холодную зимнюю пору, так и в прохладные дни.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Будьте уверены в качестве нашего сервиса и продукции.

id905708

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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