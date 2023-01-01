Mazda BT-50

Мы рады предложить Вам автомобиль Mazda BT-50 2011 года выпуска. Этот пикап идеально подходит для решения множества задач, будь то перевозка грузов или длительные поездки на дальние расстояния.

Автомобиль имеет оригинальный ПТС, что подтверждает его историю. Также хотим отметить, что данный автомобиль оснащён обогревом сидений, что обеспечивает комфорт во время езды как в холодную зимнюю пору, так и в прохладные дни.

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