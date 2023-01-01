Mazda CX-5

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Продаем автомобиль Mazda CX-5, 2011 года выпуска. Эта машина приобретена у официального дилера. Все регулярные работы по техническому обслуживанию проводились вовремя. Документы, подтверждающие заботу о машине, есть в наличии.

Mazda CX-5 — это отличный семейный автомобиль с высокими показателями безопасности и комфорта. Внутреннее пространство выполнено на высшем уровне, а функциональность и удобство обеспечивают раздельный климат контроль, обогрев сидений и круиз-контроль. Автоматические датчики дождя и света незаметно для водителя обеспечивают максимально комфортное управление автомобилем в любых условиях.

Общее состояние машины по нашим оценкам — 4.5/5. Технический осмотр автомобиля проводился недавно и были выявлены только незначительные дефекты, которые можно легко исправить. В целом автомобиль находится в прекрасном состоянии и готов к эксплуатации.

Если вы хотите купить себе недорогой современный автомобиль с хорошим обслуживанием и отличным функционалом, Mazda CX-5 — это выбор, который точно не разочарует вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда рады помочь вам сделать правильный выбор!

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