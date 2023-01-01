Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda CX-5
2011
1 330 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mazda CX-5 2011

1 330 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 136508 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 102077
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 69

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mazda CX-5

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Продаем автомобиль Mazda CX-5, 2011 года выпуска. Эта машина приобретена у официального дилера. Все регулярные работы по техническому обслуживанию проводились вовремя. Документы, подтверждающие заботу о машине, есть в наличии.

Mazda CX-5 — это отличный семейный автомобиль с высокими показателями безопасности и комфорта. Внутреннее пространство выполнено на высшем уровне, а функциональность и удобство обеспечивают раздельный климат контроль, обогрев сидений и круиз-контроль. Автоматические датчики дождя и света незаметно для водителя обеспечивают максимально комфортное управление автомобилем в любых условиях.

Общее состояние машины по нашим оценкам — 4.5/5. Технический осмотр автомобиля проводился недавно и были выявлены только незначительные дефекты, которые можно легко исправить. В целом автомобиль находится в прекрасном состоянии и готов к эксплуатации.

Если вы хотите купить себе недорогой современный автомобиль с хорошим обслуживанием и отличным функционалом, Mazda CX-5 — это выбор, который точно не разочарует вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда рады помочь вам сделать правильный выбор!

id102077

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mazda

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

987 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2011

910 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2016

1 730 400 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2010

719 800 ₽

Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9

Mazda CX-9
2019

4 400 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2013

999 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

5 239 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2013

1 210 000 ₽

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

949 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

3 499 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа