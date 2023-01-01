Mazda CX-5

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам новейшую модель автомобиля Mazda CX-5, ввезенную в нашу страну в 2022 году. Это высококачественный автомобиль с множеством дополнительных опций, которые сделают Ваше путешествие еще более комфортным и удобным.

Один владелец, электронный ПТС – все это гарантирует надежность и безопасность каждого путешествия на Mazda CX-5. Мы уверены, что вы будете полностью удовлетворены ее техническими характеристиками и внешним видом.

Кроме того, в данной модели установлены мультимедийная система с функцией подключения смартфона, камера заднего вида, диодная головная оптика, датчики дождя и света, круиз-контроль, кондиционер, электропривод и обогрев зеркал. Все эти функции, безусловно, облегчат Вам эксплуатацию автомобиля и сделают использование его еще более комфортным.

Если Вы хотите убедиться в надежности и безопасности автомобиля, то мы приглашаем Вас на тест-драйв, который проводится в нашем автоцентре. Только в нашем автоцентре Вы можете получить все необходимые консультации по автомобилю, а также воспользоваться нашими специальными предложениями на покупку данного автомобиля.

Назовите кодовое слово ФРЕШ при звонке и получите бесплатный отчет по данному автомобилю, который позволит Вам подробно ознакомиться с его стоимостью, характеристиками и техническим состоянием.

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