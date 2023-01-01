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Mazda CX-5
2018
2 699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mazda CX-5 2018

2 699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 57115 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 537088
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.
  • Воблер 194

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-5

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам новейшую модель автомобиля Mazda CX-5, ввезенную в нашу страну в 2022 году. Это высококачественный автомобиль с множеством дополнительных опций, которые сделают Ваше путешествие еще более комфортным и удобным.

Один владелец, электронный ПТС – все это гарантирует надежность и безопасность каждого путешествия на Mazda CX-5. Мы уверены, что вы будете полностью удовлетворены ее техническими характеристиками и внешним видом.

Кроме того, в данной модели установлены мультимедийная система с функцией подключения смартфона, камера заднего вида, диодная головная оптика, датчики дождя и света, круиз-контроль, кондиционер, электропривод и обогрев зеркал. Все эти функции, безусловно, облегчат Вам эксплуатацию автомобиля и сделают использование его еще более комфортным.

Если Вы хотите убедиться в надежности и безопасности автомобиля, то мы приглашаем Вас на тест-драйв, который проводится в нашем автоцентре. Только в нашем автоцентре Вы можете получить все необходимые консультации по автомобилю, а также воспользоваться нашими специальными предложениями на покупку данного автомобиля.

Назовите кодовое слово ФРЕШ при звонке и получите бесплатный отчет по данному автомобилю, который позволит Вам подробно ознакомиться с его стоимостью, характеристиками и техническим состоянием.

Не упустите возможность купить высококачественный автомобиль Mazda CX-5 уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас!

id537088

Fresh Воронеж Север
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