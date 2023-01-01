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Mazda CX-5
2015
2 190 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mazda CX-5 2015

2 190 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение I
  • Модификация 2.5 AT (192 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 60633 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 536654
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 192 л.с.
  • Воблер 195

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-5

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам Mazda CX-5 2015 года выпуска. Это прекрасный выбор для тех, кто ищет надежный и удобный автомобиль с премиальными опциями.

Этот автомобиль был ввезен из США и имеет все необходимые документы для его использования на территории нашей страны.

Mazda CX-5 также оснащен множеством функций и опций. Кожаный салон и люк создадут атмосферу роскоши и комфорта, а 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений позволят вам чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Премиальная аудиосистема BOSE позволит вам наслаждаться звуком музыки на каждой поездке, а камера заднего вида поможет избежать неприятных ситуаций на дороге. Бесключевой доступ и запуск двигателя добавят еще больше удобства в использовании этого автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать автомобиль, который подходит именно вам.

id536654

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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