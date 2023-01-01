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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda CX-5
2020
3 149 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mazda CX-5 2020

3 149 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 22724 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 079134
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 296

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-5

Добрый день, уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам прекрасный автомобиль Mazda CX-5, который был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. Автомобиль обладает электронным ПТС, кузов в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его безупречное техническое состояние.

Mazda CX-5 - это не только надежный автомобиль, но и комфортабельный спутник ваших поездок. В нем реализованы самые современные технологии, такие как круиз контроль, датчик дождя и света, электропривод крышки багажника, подогрев руля, а также функция Auto Hold и кнопка Start/Stop.

Вы будете приятно удивлены возможностями этого автомобиля, которые позволят вам наслаждаться каждой поездкой и получать от нее максимум удовольствия. В связи с этим, мы приглашаем вас на тест-драйв данного автомобиля для того, чтобы вы сами могли убедиться во всех его достоинствах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания всегда готова ответить на все ваши вопросы и предоставить самую полезную информацию о Mazda CX-5. Сделайте правильный выбор и приобретите этот автомобиль уже сегодня!

id079134

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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