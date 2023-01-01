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Mazda CX-5
2019
2 690 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mazda CX-5 2019

2 690 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 42532 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 681634
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.
  • Воблер 11

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-5

Уважаемые клиенты!

Предлагаем Вам ознакомиться с уникальным автомобилем Mazda CX-5, модификация 2.5 AT (194 л.с.) 4WD, пробег 42532 км. Эта машина была ввезена в РФ в 2023 году под заказ.

Мы хотим обратить Ваше внимание на дополнительные опции этого автомобиля. Вы сможете наслаждаться качеством звучания премиальной аудиосистемы BOSE, а также комфортом, который обеспечивают датчики дождя и света, люк, раздельный климат-контроль и круиз-контроль. Не забываем упомянуть о полном электропакете, обогреве передних сидений, камере заднего вида, электроприводе водительского сиденья и багажной двери.

Мы уверены, что это именно тот автомобиль, который Вам нужен. Поэтому звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут Вам сделать выбор в пользу Mazda CX-5.

Автомобиль уже ждет своего нового владельца!

id681634

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
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