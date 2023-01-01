Mazda CX-5

Уважаемые клиенты!

Предлагаем Вам ознакомиться с уникальным автомобилем Mazda CX-5, модификация 2.5 AT (194 л.с.) 4WD, пробег 42532 км. Эта машина была ввезена в РФ в 2023 году под заказ.

Мы хотим обратить Ваше внимание на дополнительные опции этого автомобиля. Вы сможете наслаждаться качеством звучания премиальной аудиосистемы BOSE, а также комфортом, который обеспечивают датчики дождя и света, люк, раздельный климат-контроль и круиз-контроль. Не забываем упомянуть о полном электропакете, обогреве передних сидений, камере заднего вида, электроприводе водительского сиденья и багажной двери.

Мы уверены, что это именно тот автомобиль, который Вам нужен. Поэтому звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут Вам сделать выбор в пользу Mazda CX-5.

Автомобиль уже ждет своего нового владельца!

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